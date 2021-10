https://fr.sputniknews.com/20211026/covid-19-reouverture-des-etablissements-denseignement-primaire-au-sri-lanka-1052330089.html

Covid-19: réouverture des établissements d'enseignement primaire au Sri Lanka

Covid-19: réouverture des établissements d'enseignement primaire au Sri Lanka

Les établissements d'enseignement primaire au Sri Lanka ont rouvert, lundi, après avoir été fermées pendant plus d'un an en raison de la propagation de la... 26.10.2021, Sputnik France

2021-10-26T14:35+0200

2021-10-26T14:35+0200

2021-10-26T14:35+0200

covid-19

école

sri lanka

restrictions

pandémie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/1045326422_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_953fcc8d88524f1483c72249cf635035.jpg

Les élèves de la première à la cinquième primaire ont rejoint les bancs des écoles alors que le ministère de l'Éducation a déclaré que toutes les précautions sanitaires avaient été prises pour assurer la sécurité des élèves.Les responsables du ministère ont exigé le port des masques et le respect de la distanciation physique, en sus de la nécessité de prise de la température à l'entrée de chaque établissement.Selon le ministère sri-lankais de la Santé, le nombre de personnes infectées avait largement diminué ces dernières semaines, tout en exhortant les gens à rester prudents et à appliquer tous les protocoles sanitaires liés au Covid-19.Le pays insulaire a enregistré à ce jour plus de 536.000 cas d'infections dont 13.611 décès.

sri lanka

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

école, sri lanka, restrictions, pandémie