https://fr.sputniknews.com/20211026/eli-lilly-releve-ses-previsions-annuelles-forte-demande-pour-les-traitements-du-covid-19-1052329924.html

Eli Lilly relève ses prévisions annuelles, forte demande pour les traitements du COVID-19

Eli Lilly relève ses prévisions annuelles, forte demande pour les traitements du COVID-19

Le groupe pharmaceutique américain Eli Lilly a relevé mardi ses prévisions annuelles de résultats et de chiffre d'affaires à la faveur d'une progression... 26.10.2021, Sputnik France

2021-10-26T14:30+0200

2021-10-26T14:30+0200

2021-10-26T14:31+0200

covid-19

traitement

bénéfices

ventes

pandémie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/1045695853_0:196:1921:1276_1920x0_80_0_0_b05227f1909866de430c469765e7e855.jpg

La société table désormais sur un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 7,95 dollars et 8,05 dollars contre une prévision précédente comprise entre 7,80 dollars et 8,00 dollars.De son côté, le chiffre d'affaires annuel est attendu entre 27,2 milliards et 27,6 milliards de dollars.La demande pour les thérapies à base d'anticorps monoclonaux contre le COVID-19, bamlanivimab et etesevimab, a augmenté au cours du dernier trimestre, la propagation rapide du variant Delta ayant entraîné une forte augmentation des infections et des hospitalisations dans les zones à faible taux de vaccination.Ces traitements ont généré des revenus de 217 millions de dollars au troisième trimestre, contre 149 millions de dollars au trimestre précédent.En septembre, le gouvernement américain a acheté 388.000 doses supplémentaires d'etesevimab et le groupe a déclaré en avoir déjà expédié environ 250.000 doses.Eli Lilly s'attend désormais à ce que ses médicaments contre le COVID-19 contribuent à hauteur de 1,3 milliard de dollars au chiffre d'affaires en 2021, contre une précédente prévision comprise entre 1,0 milliard et 1,1 milliard.En avant-Bourse, l'action Eli Lilly progressait d'environ 1%.Hors éléments exceptionnels, le groupe a enregistré au troisième trimestre un bénéfice par action de 1,94 dollar, un résultat légèrement en dessous des attentes des analystes qui tablaient sur un résultat à 1,98 dollar par action.Eli Lilly a également annoncé mardi avoir demandé auprès de l'autorité de santé américaine, la FDA, une procédure d'examen accélérée pour le traitement expérimental donanemab contre la maladie d'Alzheimer.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

traitement, bénéfices, ventes, pandémie