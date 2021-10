https://fr.sputniknews.com/20211026/facebook-prevoit-dinvestir-des-milliards-dans-son-metavers-1052326462.html

Facebook prévoit d'investir des milliards dans son "métavers"



Le géant technologique, qui a fait état d'une hausse de 17% de son chiffre d'affaires trimestriel, a prévenu que les modifications apportées par Apple en matière de protection des données auraient un impact sur ses activités numériques au cours du trimestre en cours.Facebook a publié un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes du marché sur la période juillet-septembre, un ralentissement que la firme attribue aux changements apportés par Apple à son système iOS, a déclaré la directrice des opérations Sheryl Sandberg lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.David Wehner, le directeur financier de Facebook, a dit que le groupe s'attendait à ce que son investissement dans la division Facebook Reality Labs entraîne une baisse de 10 milliards de dollars du bénéfice d'exploitation sur l'ensemble de l'année 2021.Ce virage financier vers la division chargée de bâtir le "métavers" - un univers en ligne dans lequel les utilisateurs interagissent dans des espaces virtuels partagés - intervient alors que le géant du numérique fait face à un vent de critiques aux Etats-Unis pour avoir, selon une ex-employée devenue lanceuse d'alerte, privilégié la recherche du profit au détriment de la sécurité et du bien-être des utilisateurs.En ouverture de la conférence téléphonique avec les investisseurs, le co-fondateur et PDG du groupe, Mark Zuckerberg, a rejeté les critiques et déclaré qu'un "tableau erroné" de Facebook était dépeint.Il a indiqué que, dans les prochaines années, Facebook ne serait plus considéré comme un réseau social mais comme une firme centrée sur le "métavers".Plus tôt ce mois-ci, le géant américain a annoncé qu'il prévoyait de créer 10.000 emplois dans l'Union européenne au cours des cinq prochaines années afin d'avancer vers cet objectif.A compter du quatrième trimestre de cette année, les résultats financiers de Facebook Reality Labs seront communiqués en tant que division distincte, a indiqué David Wehner.

