https://fr.sputniknews.com/20211026/france-une-decision-rapidement-sur-la-construction-ou-non-de-nouveaux-reacteurs-nucleaires-1052326947.html

France: une décision "rapidement" sur la construction ou non de nouveaux réacteurs nucléaires

France: une décision "rapidement" sur la construction ou non de nouveaux réacteurs nucléaires

La décision politique de construire ou non de nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR en France "va être prise rapidement", a déclaré mardi la ministre de la... 26.10.2021, Sputnik France

2021-10-26T11:07+0200

2021-10-26T11:07+0200

2021-10-26T11:07+0200

france

réacteurs nucléaires

neutralité carbone

barbara pompili

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102429/70/1024297028_0:217:4201:2580_1920x0_80_0_0_767323568db7fd24710f8db2ddfbf05f.jpg

La décision politique de construire ou non de nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR en France "va être prise rapidement", a déclaré mardi la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili.Interrogée sur la nécessité de construire de nouveaux EPR en France, la ministre a précisé qu'il y avait "des questions de faisabilité industrielle, de conditions à remplir, notamment sur la formation, sur les compétences, sur un certain nombre de contraintes que nous devons intégrer. Et donc c'est à la lumière de toutes ces considérations que la décision politique sera prise".

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

réacteurs nucléaires, neutralité carbone, barbara pompili