https://fr.sputniknews.com/20211026/general-electric-releve-sa-prevision-de-benefice-annuel-1052329799.html

General Electric relève sa prévision de bénéfice annuel

General Electric relève sa prévision de bénéfice annuel

Le géant industriel General Electric (GE) a révisé mardi à la hausse sa prévision de résultat ajusté annuel, après avoir réalisé un bénéfice supérieur aux... 26.10.2021, Sputnik France

2021-10-26T14:24+0200

2021-10-26T14:24+0200

2021-10-26T14:24+0200

économie

general electric

croissance

bénéfices

finance

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102179/96/1021799617_0:108:3501:2077_1920x0_80_0_0_9689f4c63a6f4fabb318eb85a6ead834.jpg

La société basée à Boston s'attend désormais à un bénéfice ajusté annuel compris entre 1,80 dollar et 2,10 dollars par action, contre 1,20 à 2,00 dollars par action attendus précédemment.Le bénéfice ajusté du groupe pour le troisième trimestre s'est établi à 0,57 dollar par action, alors que les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 0,43 dollar par action, selon les données de Refinitiv.Le conglomérat américain a toutefois prévenu être confronté à un environnement opérationnel "difficile", notamment en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Il est aussi confronté à un marché de l'éolien terrestre sous pression en raison de l'incertitude pesant quant à la prolongation des crédits d'impôt dans le projet de loi sur les infrastructures du président américain Joe Biden.GE a dit s'attendre à une croissance de son chiffre d'affaires, à une expansion des marges et à une augmentation du flux de trésorerie disponible l'an prochain. Mais il a réduit son estimation de flux de trésorerie disponible pour 2021 dans une fourchette comprise entre 3,75 milliards et 4,75 milliards de dollars (contre 3,5 à 5,0 milliards de dollars prévus précédemment).

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

general electric, croissance, bénéfices, finance