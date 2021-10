https://fr.sputniknews.com/20211026/la-plus-ancienne-agence-de-presse-de-la-rdc-a-participe-a-sputnikpro-1052330843.html

La plus ancienne agence de presse de la RDC a participé à SputnikPro

26.10.2021

Tarek Hafid, correspondant de Sputnik en Algérie, est intervenu devant les journalistes congolais, et Anastasia Aliamovskaïa, spécialiste en chef de la direction de la coopération internationale de Sputnik, a animé l’atelier.Cette classe de maître était consacrée au rôle et aux particularités du journalisme dans les situations de crise. Les correspondants de l’ACP, agence de presse la plus réputée de la République démocratique du Congo, ont également pu discuter des questions d’actualité, telles que la couverture des rassemblements et des manifestations, le travail dans le cadre de la campagne électorale présidentielle en France et la vérification des faits (fact-checking).Lambert Kaboyi, directeur général de l’ACP, a remercié Sputnik pour la classe de maître et a déclaré que "ces échanges sont profitables pour les journalistes de l’ACP". Il a également promis que "ces connaissances qui seront acquises seront vulgarisées aux journalistes se trouvant à l’intérieur du pays".L’Agence congolaise de presse (ACP) est une agence de presse du gouvernement de la République démocratique du Congo. Elle couvre les actualités internationales et nationales en langues française et anglaise.SputnikPro est un projet de l’agence d’information internationale et radio Sputnik. Il s’adresse aux journalistes, étudiants, employés des services de presse et responsables de médias. Il vise à permettre l’échange d’expériences et le développement de liens professionnels entre confrères de différents pays. Les modules du projet sont animés tant par les responsables des divisions de Sputnik que par de grands journalistes et experts russes. Lors des sessions sont abordés les divers aspects de la profession de journaliste, notamment la production de contenu multimédia, le travail sur les réseaux sociaux, la génération de trafic pour des ressources d’information, etc. Depuis mars 2018, plus de 5.000 auditeurs de plus de 80 pays ont participé aux ateliers de SputnikPro.Sputnik est une agence d’information et radio qui fait partie du groupe de médias russes Rossiya Segodnya. Sputnik propose des sites Web en 32 langues, la radiodiffusion analogique et numérique dans plus de 90 villes à travers le monde, et des fils d’actualité en anglais, arabe, espagnol, chinois et farsi. L’audience des ressources d’information de Sputnik s’élève à environ 50 millions de visiteurs par mois, le nombre total d’abonnés sur les réseaux sociaux dépasse 26 millions. Le siège social de Sputnik se trouve à Moscou.

