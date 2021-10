https://fr.sputniknews.com/20211026/laeroport-de-heathrow-ne-table-pas-sur-une-reprise-complete-avant-2026-1052329662.html

L'aéroport de Heathrow ne table pas sur une reprise complète avant 2026

L'aéroport de Heathrow ne table pas sur une reprise complète avant 2026

L'aéroport londonien de Heathrow ne table pas sur une reprise complète du trafic avant au moins 2026, le nombre de voyageurs demeurant toujours bien inférieur... 26.10.2021, Sputnik France

2021-10-26T14:21+0200

2021-10-26T14:21+0200

2021-10-26T14:21+0200

royaume-uni

reprise

aéroport de heathrow

pandémie

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/11/1045888818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f0a7babdc3c4b933686f631fd5e4b46.jpg

Au troisième trimestre, alors que le nombre de passagers s'établit à 28% des niveaux d'avant pandémie, et le fret à 90%, l'aéroport a cumulé 3,4 milliards de livres (4 milliards d'euros) de pertes depuis le depuis de la crise sanitaire.Les prévisions du plus grand aéroport du Royaume-Uni font écho à celles de l'opérateur aéroportuaire espagnol Aena , qui table également sur une reprise s'étalant jusqu'à 2026.Le français ADP prévoit quant à lui un calendrier de reprise un peu plus court, tablant sur un retour du trafic pour ses aéroports parisiens à 90% de ses niveaux d'avant crise en 2024.Heathrow, qui a été supplanté l'année dernière par Paris-Charles de Gaulle comme aéroport le plus fréquenté d'Europe, a tenté d'amortir l'impact de la pandémie en augmentant les redevances payées par les compagnies aériennes et en demandant au gouvernement de supprimer les mesures de dépistage pour les voyageurs vaccinés.Bien que le régulateur de l'aviation britannique, le Civil Aviation Authority (CAA), a souligné la semaine dernière qu'il n'autoriserait pas Heathrow à augmenter ses tarifs autant qu'il le voudrait, les compagnies aériennes demeurent opposées à la hausse envisagée.

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

royaume-uni, reprise, aéroport de heathrow, pandémie, covid-19