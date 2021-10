https://fr.sputniknews.com/20211026/laustralie-sengage-a-un-objectif-de-neutralite-carbone-dici-2050-1052327079.html

L'Australie s'engage à un objectif de neutralité carbone d'ici 2050

L'Australie s'engage à un objectif de neutralité carbone d'ici 2050

L'Australie visera la neutralité carbone d'ici 2050, a annoncé mardi le Premier ministre Scott Morrison, mais elle n'en fera cependant pas une loi et entend... 26.10.2021, Sputnik France

2021-10-26T11:21+0200

2021-10-26T11:21+0200

2021-10-26T11:21+0200

international

australie

neutralité carbone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103063/34/1030633444_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c5bd026d200ec2a0ccb45153459bdb69.jpg

Cette annonce est à même d'apaiser les critiques internationales visant l'Australie pour son refus, jusque-là, à imiter des pays comme la Grande-Bretagne et les Etats-Unis en promettant la neutralité carbone d'ici 2050 en amont de la COP26 qui débutera dimanche à Glasgow en Ecosse.Parmi les principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre et important exportateur d'énergies fossiles comme le charbon, l'Australie entend parvenir à la neutralité carbone principalement via le développement technologique, avec un investissement gouvernemental de près de 15 milliards de dollars, a déclaré Scott Morrison.Il a précisé que ces fonds serviraient notamment à réduire le coût de technologies comme l'hydrogène propre, ce qui aura pour effet d'accroître leur utilisation.Scott Morrison a cherché à minimiser une éventuelle menace pour les industries et les emplois locaux représentée par les mesures climatiques, en amont d'élections devant avoir lieu au printemps prochain.L'objectif climatique de l'Australie pour 2030 - une réduction des émissions de 26%-28% par rapport aux niveaux de 2005 - ne change pas, a précisé Scott Morrison, ajoutant toutefois que le pays devrait le dépasser, avec une réduction de 30% à 35%.

australie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

australie, neutralité carbone