https://fr.sputniknews.com/20211026/le-mexique-lance-une-campagne-de-vaccination-des-mineurs-a-risque-1052328317.html

Le Mexique lance une campagne de vaccination des mineurs à risque

Le Mexique lance une campagne de vaccination des mineurs à risque

Les autorités sanitaires mexicaines ont lancé lundi une campagne de vaccination des adolescents de 12 à 17 ans avec des problèmes contre le Covid-19 après une... 26.10.2021, Sputnik France

2021-10-26T13:00+0200

2021-10-26T13:00+0200

2021-10-26T13:10+0200

covid-19

mexique

adolescents

vaccination

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/14/1045376423_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2f68c362380d6cda280ab788c5699c8c.jpg

L'administration des doses du vaccin Pfizer a commencé pour des enfants "avec des comorbidités", a indiqué le gouvernement sur Twitter.L'État de Basse-Californie, dans le nord-ouest du pays à la frontière avec les États-Unis, a également lancé une campagne de vaccination de mineurs avec des maladies chroniques.Dans un premier temps, le gouvernement fédéral n'avait pas inclus les moins de 18 ans dans son plan national de vaccination.Un tribunal de l'État de Mexico a estimé en octobre que le gouvernement devait immuniser tous les enfants et adolescents de 12 à 17 ans.Au total, 25 millions d'élèves sont retournés à l'école le 30 août dernier pour la première fois depuis le début de la pandémie en mars 2020.Le Mexique (126 millions d'habitants) est le quatrième pays le plus touché dans le monde en nombre absolu de morts (286.346 morts et 3,7 millions de cas, selon les chiffres officiels).

mexique

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

mexique, adolescents, vaccination