"Le Premier ministre est chez moi", annonce le chef de l'armée soudanaise après le putsch

Le général Abdel Fattah al-Burhane, chef de l'armée soudanaise qui a dissous lundi les autorités de transition plongeant le pays dans l'inconnu, a annoncé que... 26.10.2021, Sputnik France

Le Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, dont la communauté internationale réclame la libération depuis que l'armée l'a arrêté lundi 25 octobre, se "trouve chez moi", a assuré mardi le général Abdel Fattah al-Burhane, chef de l'armée qui a dissous les autorités du pays."Oui, on a arrêté des ministres et des politiciens, mais pas tous", a encore lancé le général dans une longue conférence de presse où il a justifié l'ensemble de son action.M.Hamdok, ancien économiste de l'Onu, est "en bonne santé" et "rentrera chez lui quand la crise sera finie".Détails à suivre

