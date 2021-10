https://fr.sputniknews.com/20211026/le-premier-ministre-soudanais-est-retourne-a-son-domicile-1052338311.html

Le Premier ministre soudanais est retourné à son domicile

Le Premier ministre du gouvernement civil soudanais, Abdallah Hamdok, se trouve désormais à son domicile, ont déclaré mardi à Reuters une source dans ses... 26.10.2021, Sputnik France

2021-10-26T21:33+0200

2021-10-26T21:33+0200

2021-10-26T22:02+0200

afrique

soudan

armée

coup d'etat

premier ministre

Abdallah Hamdok avait été placé lundi matin par des soldats en résidence surveillée, dans un lieu tenu secret, après avoir refusé de reconnaître le nouveau pouvoir militaire.D'après la source proche du Premier ministre, celui-ci et son épouse se trouvent à leur domicile, sous étroite surveillance.Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef des putschistes, a nié dans la journée avoir commis un coup d'État, déclarant que l'arrestation d'Abdallah Hamdok avait pour but d'éviter une guerre civile.L'armée soudanaise s'est emparée lundi matin du pouvoir à Khartoum après avoir arrêté le Premier ministre du gouvernement civil. Au moins sept personnes ont été abattues par des militaires et 140 autres blessées pendant des manifestations contre ce coup de force.

soudan

