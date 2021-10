https://fr.sputniknews.com/20211026/les-documents-confidentiels-uk-seront-heberges-dans-le-cloud-damazon-1052337555.html

Les documents confidentiels britanniques seront hébergés dans le cloud d'Amazon

Les documents confidentiels britanniques seront hébergés dans le cloud d'Amazon

Les documents les plus confidentiels du Royaume-Uni seront hébergés dans le cloud d'Amazon, conformément à l'accord conclu entre le quartier général des...

L'accord pourrait représenter entre 500 millions et un milliard de livres sterling au cours des 10 prochaines années, ajoute la même source qui cite des experts du secteur.Selon la publication, le MI5 et le MI6 utiliseront également le système fourni par AWS, la branche informatique dématérialisée d'Amazon, pour stocker des données confidentielles.Toutes les données des agences seront conservées au Royaume-Uni et Amazon n'aura pas accès aux informations stockées dans le système, d'après le Financial Times.Le nouveau système de stockage des données permettra aux agents de partager plus facilement des informations provenant de l'étranger et d'améliorer l'utilisation de la reconnaissance vocale et d'autres technologies.Une annonce qui ne manquera pas de relancer le débat sur la souveraineté britannique sur ses industries stratégiques.

