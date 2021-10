"Les médias américains protègent Biden car ils craignent tous un retour de Trump en 2024"

"Les États-Unis connaissent crise après crise. On a une crise migratoire qui dure toujours mais on n’en entend plus parler. Si les médias voulaient parler de cette crise, elle serait tous les soirs au journal télévisé car des milliers de gens continuent de passer la frontière mexicaine, avec toutes les répercussions que cela peut avoir. Malgré tout, ce qui protège Biden, c’est que les médias n’en rajoutent pas. Au contraire, on le protège. Les médias mainstream –ABC, CNN, MSNBC– protègent Joe Biden parce qu’ils craignent tous un retour de Donald Trump en 2024."