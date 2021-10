L'Inde perd 87 milliards USD en raison des catastrophes naturelles en 2020

https://fr.sputniknews.com/20211026/linde-perd-87-milliards-usd-en-raison-des-catastrophes-naturelles-en-2020-1052325651.html

Le rapport, intitulé "état du climat en Asie" a indiqué que la Chine a enregistré la perte la plus élevée, avec 238 milliards de dollars, suivie de 87 milliards de dollars en Inde et de 83 milliards de dollars au Japon.Les moussons d'été d'Asie du Sud et de l'Est qui ont été exceptionnellement actives l'année dernière, combinées à de fréquents cyclones tropicaux, ont provoqué des inondations et des glissements de terrain, entraînant des pertes de vies humaines et des déplacements massifs dans de nombreux pays, note le document.L'OMM a également souligné que l'année dernière a été l'année la plus chaude jamais enregistrée en Asie avec une température moyenne de 1,39 degré Celsius au-dessus de la moyenne de la période 1981-2010.Le cyclone Amphan, l'un des cyclones les plus puissants enregistrés ces dernières années , a frappé la région des Sundarbans en Inde et au Bangladesh en mai 2020, déplaçant 2,4 millions de personnes en Inde et 2,5 millions de personnes au Bangladesh, rappelle le rapport.En 2020, les températures moyennes de surface de la mer ont atteint des niveaux record dans l'océan Indien, l'océan Pacifique et l'océan Arctique. Les températures de surface de la mer en Asie et autour de l'Asie augmentent plus que la moyenne mondiale à un taux trois fois supérieur à celui de la mer d'Arabie, a souligné l'OMM dans son rapport.Les progrès en matière de sécurité alimentaire et de nutrition ont également ralenti, selon le rapport. L'année dernière, quelque 48,8 millions de personnes en Asie du Sud-Est, 305,7 millions en Asie du Sud et 42,3 millions en Asie occidentale souffraient de la sous-alimentation.

