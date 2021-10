https://fr.sputniknews.com/20211026/londres-veut-faire-appel-aux-menages-pour-financer-de-nouvelles-centrales-nucleaires-1052334634.html

Londres veut faire appel aux ménages pour financer de nouvelles centrales nucléaires

Le Royaume-Uni envisage d'adopter un nouveau modèle de financement du nucléaire où les ménages britanniques seraient mis à contribution pour payer la... 26.10.2021, Sputnik France

Londres a pour objectif d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050, ce qui nécessitera une augmentation considérable de la production d'électricité à faible empreinte carbone (éolien, solaire ou nucléaire).Le pays souhaite construire un parc de nouvelles centrales nucléaires pour remplacer les installations nucléaires et à charbon vieillissantes mais la question du financement reste en suspens.Le projet de loi sur l'énergie nucléaire proposera de recourir à un modèle de financement dit à base d'actifs régulés qui assure aux entreprises le versement des revenus dès la phase de construction.Les partisans de ce modèle, précédemment utilisé au Royaume-Uni pour financer la construction des infrastructures en situation de monopole comme les réseaux d'eau et de gaz, affirment qu'il permettrait de réduire le coût des nouveaux projets pour les consommateurs.Ses détracteurs soutiennent qu'il laissera les contribuables responsables de tout dépassement de coût et de tout retard pendant la construction.Le gouvernement a indiqué que l'adoption de ce modèle se traduirait probablement par quelques livres supplémentaires sur la facture d'un ménage type pendant les premières phases de construction puis par moins d'une livre en moyenne par mois pendant les travaux de construction.Il a également estimé que le modèle pourrait permettre d'économiser plus de 30 milliards de livres (35,7 milliards d'euros) sur la durée de vie d'un nouveau réacteur et d'attirer le concours des institutions financières britanniques.

