L'UE incapable de s'entendre face à la flambée des prix de l'énergie

Les divisions restent vives entre partisans et opposants d'une refonte de la réglementation.Les pics atteints cet automne par les prix du gaz en Europe ont poussé la plupart des pays du bloc communautaire à prendre des mesures d'urgence, comme l'instauration d'un plafond sur les prix et des aides aux ménages pour payer leurs factures énergétiques.En France, le gouvernement a ainsi annoncé jeudi une "indemnité inflation" de 100 euros pour les Français gagnant moins de 2.000 euros net par mois, ainsi que le gel pour toute l'année 2022 des tarifs réglementés du gaz et de l'électricité.Au niveau communautaire, toutefois, les pays de l'UE peinent à convenir d'un plan à long terme pour faire face à d'éventuelles nouvelles flambées des prix de l'énergie.Pour plusieurs pays comme l'Espagne, la France, la République tchèque et la Grèce, une refonte plus vaste du fonctionnement des marchés énergétiques européens est nécessaire.L'exécutif européen va également examiner les avantages et les inconvénients d'achats de gaz en commun. "Il y a de nombreuses questions à prendre en compte: qui paiera pour les coûts d'acquisition et de stockage, comment le gaz sera transporté à partir de différentes régions", a déclaré la commissaire européenne Kadri Simson. À l'approche de la COP26, à Glasgow en Écosse, la question des prix énergétiques a aussi alimenté les tensions entre les pays du bloc à l'égard des politiques "vertes" de l'UE, alors que doivent être discutées de nouvelles propositions, dont une hausse des taxes sur les énergies polluantes.

