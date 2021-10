https://fr.sputniknews.com/20211026/plus-de-70--de-la-population-du-japon-entierement-vaccinee-contre-le-covid-19-1052329194.html

Plus de 70% de la population du Japon entièrement vaccinée contre le Covid

Plus de 70 % de la population japonaise a été entièrement vaccinée contre le Covid-19, ce qui place le pays parmi les trois premiers du Groupe des sept (G7)... 26.10.2021, Sputnik France

Selon des données gouvernementales publiées mardi, 70,1% des 125 millions d'habitants du Japon ont reçu deux doses du vaccin contre le Covid-19.Le taux d'injection est maintenant presque égal à celui de l'Italie, qui vient en deuxième position derrière le Canada, où 72,65% de la population totale avait été vaccinée au 16 octobre.Les États-Unis et le Royaume-Uni, membres du G7, qui étaient initialement très en avance sur le Japon, ont vu leur taux de vaccination ralentir après avoir atteint 60%.Parmi les personnes âgées de 65 ans et plus au Japon, 90,4% ont été entièrement vaccinées lundi, contre 60,8% des trentenaires, 57% des vingtenaires et 47,7% des personnes âgées de 12 à 19 ans.Au total, 185,98 millions de doses ont été administrées dans le pays, 76,7% de la population ayant reçu au moins une dose.

