Téhéran fait face à sa pire sécheresse en 50 ans

Téhéran fait face à sa pire sécheresse en 50 ans

Téhéran vit sa pire sécheresse qu'il ait connue en 50 ans à cause d'une chute de 97% des précipitations, a indiqué mardi un haut responsable de la compagnie... 26.10.2021, Sputnik France

Le directeur adjoint pour l'eau et l'hydroélectricité, Mohammad Shariari, a fait observer que les précipitations dans la capitale iranienne ont atteint 0,4 mm depuis le 23 septembre, contre 14,3 mm durant la même période l'an dernier, rapporte l'agence de presse Isna.Les cinq barrages qui alimentent en eau la capitale retiennent aujourd'hui moins du tiers de leur capacité, soit 477 millions de mètres cubes au lieu de deux milliards. Le volume en eau retenu était de 729 millions de mètres cubes l'année précédente.Le taux d'utilisation des eaux par les secteurs de l'agriculture et des industries a augmenté respectivement de 14% et de 8% fin septembre, par rapport à l'an dernier.Selon M.Shariari, la production hydroélectrique a baissé de 40% pour atteindre 250.000 mégawatts par heure ces six derniers mois.La province de Téhéran compte 13,5 millions d'habitants, soit 16,5% de la population totale du pays, disséminés sur un territoire ne dépassant pas 1,1% de la surface de l'Iran.

