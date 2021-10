Les fortes intempéries en Sicile

© REUTERS / Antonio Parrinello

De fortes averses accompagnées de grêle et de rafales de vent ont frappé la partie est de l’île de Sicile et un certain nombre de provinces du sud de l’Italie le 25 octobre. Il est tombé environ 300 mm de pluie et les routes se sont transformées en rivières. Dans la ville portuaire de Catane, le centre historique a été inondé.