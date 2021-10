Le volcan Cumbre Vieja à La Palma, dans les îles Canaries, qui est en éruption depuis plus d’un mois, a intensifié son activité il y a quelques jours. Après un... 27.10.2021, Sputnik France

Îles Canaries: fontaines de lave et nuages de cendres

Le volcan Cumbre Vieja à La Palma, dans les îles Canaries, qui est en éruption depuis plus d’un mois, a intensifié son activité il y a quelques jours. Après un nouvel effondrement du cône du volcan, d’énormes fontaines de lave, de gaz et de cendres ont jailli et une nouvelle coulée de lave s’est formée.