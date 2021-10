https://fr.sputniknews.com/20211027/agressee-pour-son-sac-a-main-en-pleine-rue-une-footballeuse-rattrape-son-assaillant-1052341692.html

Agressée pour son sac à main en pleine rue, une footballeuse rattrape son assaillant

Agressée pour son sac à main en pleine rue, une footballeuse rattrape son assaillant

Une joueuse du Dijon Football Côte-d’Or (DFCO) a été victime d’une tentative de vol. Elle est parvenue à rattraper l’un de ses agresseurs, un sans-papiers qui... 27.10.2021, Sputnik France

2021-10-27T10:46+0200

2021-10-27T10:46+0200

2021-10-27T10:46+0200

france

agression

délinquance

vol

dijon

fait divers

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102777/62/1027776293_0:32:2048:1184_1920x0_80_0_0_4d3afdffbb3ac625780a5a461e0b6e3c.jpg

Une tentative de vol a échoué à Dijon. Dans la nuit de vendredi à samedi, une femme a été agressée en pleine rue à Dijon, rapporte Le Bien Public. Joueuse au Dijon Football Côte-d’Or (DFCO), elle a été mise au sol par deux inconnus qui lui ont arraché son sac à main.Des témoins ont alerté la police. Mais avant l’arrivée des forces de l’ordre, la sportive avait déjà rattrapé les voleurs et affrontait l’un d’eux.L’individu en question a été interpellé et placé en garde à vue.La joueuse, qui a finalement pu récupérer son sac, n’a pas voulu déposer plainte. L’agresseur, un Algérien en situation irrégulière, a écopé d’un rappel à la loi et a été obligé de quitter le territoire français.Un tiers des victimes dépose plainteEn septembre, les forces de l’ordre ont enregistré 5.432 vols violents sans arme, selon les données du ministère de l’Intérieur. Ce chiffre est en hausse de 4% par rapport au mois précédent, et le total du dernier trimestre (16.064 cas) est en forte augmentation par rapport au trimestre précédent (+13%).Les femmes sont moins touchées par ce phénomène que les hommes. D’après une étude de l’Insee, 421.000 femmes ont déclaré avoir été victimes de vols, avec ou sans violence en 2019, tandis que chez les hommes cette proportion est de 537.000. Uniquement 35% des victimes ont porté plainte.

dijon

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

agression, délinquance, vol, dijon, fait divers