Attac lance à Paris une "opération commando" visant les banques - vidéo

À Paris, Attac barbouille de noir la vitrine d’une succursale de la BNP Paribas. Et ce au nom de la lutte contre l’évasion fiscale des grandes multinationales... 27.10.2021, Sputnik France

Rêve-t-on? Dans le quartier huppé de l’Opéra, des milliers de billets de banque volent dans les rues parisiennes encore endormies. Ce sont bien des signes de l’opération commando de l’association Attac. La devanture d’une succursale de la banque BNP Paribas en subit aussi les dégâts. L’inscription "Banque toxique" y figure désormais.L’action vise également la Société générale, Natixis et le Crédit agricole: une fraude de plusieurs dizaines de milliards d’euros leur est reprochée par les militants."Non" ferme à l’enrichissement des ultra-riches"En termes de timing c’est le bon moment pour faire une action pacifique, symbolique et totalement légitime", se justifient les activistes.Ce membre du Conseil d’administration d’Attac France souligne au micro de Sputnik que cette action militante "dénonce l’évasion fiscale et l’insuffisance de mesures prises pour l’endiguer".Depuis près d’un mois, Attac a durci le ton dans sa lutte "contre le gouvernement" qui n’empêche pas "les ultra-riches et les multinationales d’échapper à l’impôt en pratiquant l’évasion fiscale". Plusieurs opérations de "prélèvement à la source" symboliques avaient été déjà effectuées auprès de multinationales comme Amazon, McDonald’s, BNP Paribas ou Total.L’action de ce matin s’inscrit donc dans "une grande campagne de désobéissance civile" lancée par Attac. Le gouvernement, qui "veut faire payer la crise aux précaires et refuse de faire payer à chacun sa juste part d’impôt", n’est pas le seul dans le viseur de ces défenseurs de l’équité fiscale.L’affaire de la fraude aux dividendes dans laquelle étaient impliquées quatre banques françaises. Pour Attac, elle a "révélé la sophistication de schémas d’évasions fiscales".Ainsi que le coût de cette fuite de fonds, parce que la France a perdu 33 milliards d’euros en 20 ans, et l’Europe en a perdu 140 milliards!Et le fil du raisonnement mène l’association à pointer d’un doigt accusateur le législateur, dont "les mesures prises sont totalement insuffisantes". L’"affaire CumCum", une pratique d’arbitrage de dividendes des compagnies étrangères, a fait les Unes à la fin 2018 et est venue en débat au parlement. Plusieurs échanges entre le Sénat et l’Assemblée nationale ont conclu à ce que les mesures pour contrer le phénomène étaient totalement insuffisantes.

