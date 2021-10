Bien que situé au Moyen-Orient, Israël rejoint un autre projet commun de l’UE

https://fr.sputniknews.com/20211027/bien-que-situe-au-moyen-orient-israel-rejoint-un-autre-projet-commun-de-lue-1052350381.html

Israël, déjà associé à de nombreux projets et événements européens, a annoncé mardi 26 octobre sa prochaine adhésion pour les années 2021-2027 à un programme de recherche et de développement d’un montant de plus de 95 milliards d’euros, Horizon Europe.Il estime que cette adhésion ouvre une nouvelle étape dans la politique de connexions de son pays et le rapproche non seulement de l'Union européenne dans son ensemble, mais également de chacun des pays membres à un niveau bilatéral.Liens entre Israël et l’EuropeHorizon Europe n’est pas l’unique projet européen auquel participe Israël.L’État hébreu prend part à de nombreux événements comme le Championnat d’Europe de football ou l’Eurovision.Il a été le premier pays non européen à rejoindre le programme-cadre de recherche communautaire de l’UE. Aux termes d’un accord signé en 2004, la Commission européenne a autorisé sa participation à Galileo, le système de positionnement par satellites.En outre Israël fait partie des membres de l’Union pour la Méditerranée rassemblant les pays de l’UE et des pays méditerranéens d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.Un programme en vigueur depuis le 1er janvierLe programme-cadre de l’UE pour la recherche et l’innovation Horizon Europe 2021-2027 auquel Israël se joindra à la fin de cette année a été officiellement lancé le 12 mai dernier suite à l’approbation de ses bases légales par le Conseil des ministres de l’UE et par le Parlement européen. Il est entré en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2021.Il vise à accélérer les avancées scientifiques et technologiques dans l’UE par un accroissement des investissements dans le personnel hautement qualifié et la recherche de pointe.

