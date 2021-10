https://fr.sputniknews.com/20211027/changement-climatique-les-europeens-sceptiques-sur-laction-de-leurs-pays-1052342628.html

Changement climatique: les Européens sceptiques sur l'action de leurs pays

Une majorité de citoyens de l'Union européenne pensent que leurs gouvernements ne respecteront pas les objectifs qu'ils se sont fixés en matière de lutte... 27.10.2021, Sputnik France

D'après l'étude réalisée par l'institut BVA auprès de 27.700 personnes dans les 27 pays de l'Union européenne (UE), 58% des répondants pensent que leurs pays ne réduiront pas suffisamment leurs émissions de CO2 d'ici à 2050, date à laquelle ils sont supposés atteindre la neutralité carbone.Les Européens se disent pourtant à une très large majorité (70%) favorables à des mesures plus drastiques qui contraignent les gens à changer d'habitudes de consommation. Ils sont aussi 69% à être "complètement" ou "plutôt" d'accord avec l'idée d'une taxe sur les produits les plus polluants.Selon les résultats de l'enquête, le changement climatique est considéré comme le principal défi auquel l'humanité sera confrontée au XXIe siècle par 81% des Européens, et ils sont 75% à juger que cette question les préoccupe davantage qu'elle ne préoccupe leurs gouvernements respectifs.L'enquête a été menée en août et septembre, alors que feux de forêt et inondations soudaines ont rappelé cet été à de nombreux Européens les conséquences concrètes du changement climatique.

