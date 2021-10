https://fr.sputniknews.com/20211027/environ-50-de-licences-de-peche-manquantes-sanctions-francaises-imminentes-1052347888.html

Environ 50% de licences de pêche manquantes, sanctions françaises imminentes

La France estime que le Royaume-Uni n'a accordé que la moitié des licences de pêche dans les eaux britanniques auxquelles les pêcheurs français avaient droit... 27.10.2021, Sputnik France

"Notre patience atteint ses limites", a-t-il ajouté, en précisant que face à la restriction des délivrances de licences permettant aux pêcheurs européens d'accéder aux eaux britanniques, le gouvernement présenterait la liste des mesures de représailles envisagées "d'ici demain ou après-demain" (jeudi ou vendredi-NDLR).Une première série de mesures, qui sera mise en place progressivement à compter du 2 novembre, portera sur les produits importés débarqués en France (contrôles douaniers et sanitaires systématiques, interdiction de débarquement de produits de la mer, par exemple), a expliqué Gabriel Attal.La seconde série portera sur la fourniture d'énergie aux îles anglo-normandes, a-t-il ajouté."Ce sont des mesures graduées (....) qui pourront être complétées s'il n'y a pas de geste des Britanniques, puisque notre objectif ce n'est pas de poser des mesures, c'est d'obtenir des licences", a de son côté précisé le secrétaire d'Etat chargées des Affaires européennes, Clément Beaune, lors d'une audition par la commission des Affaires européennes du Sénat.D'après le gouvernement français, la Grande-Bretagne, qui a imposé de nouvelles conditions à l'octroi des permis (en exigeant notamment la preuve d'une activité dans les zones concernées avant le Brexit) a fixé au 30 octobre la date butoir pour l'octroi de ces licences.Ces licences permettent aux pêcheurs européens - et notamment français - d'accéder aux eaux territoriales britanniques dans une zone de six à douze miles nautiques au large des côtes britanniques, ainsi que de celles de Jersey et Guernesey.

