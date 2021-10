https://fr.sputniknews.com/20211027/gb-le-test-and-trace-un-echec-a-37-milliards-de-livres-1052344636.html

Royaume-Uni: le "test and trace", un échec à 37 milliards de livres

Royaume-Uni: le "test and trace", un échec à 37 milliards de livres

Le programme de "test and trace" mis en place par le système de santé britannique (NHS) n'a pas atteint ses objectifs, malgré un financement de 37 milliards de... 27.10.2021, Sputnik France

Selon un rapport de la commission parlementaire, le principal objectif de ce programme était d'"aider à briser les chaînes de transmission du Covid-19 et permettre aux gens de retrouver un mode de vie normal". Or, depuis la fin du mois d'octobre 2020, le pays a connu deux confinements nationaux et le nombre de cas a augmenté de façon spectaculaire.En mai 2020, le Groupe consultatif scientifique pour les urgences avait recommandé que pour qu'un système de test et de dépistage soit efficace, il ne doit pas s'écouler plus de 48 heures entre l'identification d'un cas initial et sa mise en quarantaine.Pourtant, il a fallu attendre le mois de janvier de cette année pour que le "test and trace" atteigne un objectif bien inférieur, à savoir contacter 80% des cas positifs dans un délai de 72 heures, déplore le rapport, notant que quand le nombre de cas augmentait durant l'automne dernier, les délais d'attente des résultats des tests se sont détériorés.Alors que le ministre de Finances s'apprête à annoncer une augmentation de 5,9 milliards de livres pour le NHS dans son budget d'automne, les députés ont pointé du doigt les sommes "énormes" allouées au programme.

