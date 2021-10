https://fr.sputniknews.com/20211027/inde-six-morts-dans-lincendie-dun-magasin-de-petards-dans-le-sud-1052341252.html

Inde: six morts dans l'incendie d'un magasin de pétards dans le sud

Au moins six personnes ont péri et une trentaine d'autres ont été blessées, mercredi, dans l'incendie d'un magasin de pétards dans la ville indienne de... 27.10.2021, Sputnik France

En Inde, la vente des pétards bat son plein avant la fête hindoue de Diwali célébrée en novembre de chaque année.Plusieurs Etats indiens ont ordonné, dernièrement, l'interdiction du stockage, de l’utilisation et de la vente des pétards afin de réduire les niveaux de pollution de l’air.Le tribunal environnemental indien a également interdit la vente et l’utilisation de pétards et de feux d’artifice pour tout le mois de novembre dans les villes les plus polluées du pays dont la capitale New Delhi.L'objectif étant de prévenir le pic de pollution qui se forme lors de la célébration de la fête des lumières, qui débute le 14 novembre.

