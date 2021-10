https://fr.sputniknews.com/20211027/italie-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-ont-augmente-de-6-en-2021-1052342194.html

Italie: les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 6% en 2021

Les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 6% en Italie au titre de l'année courante, selon un rapport présenté, à Rimini, aux Etats généraux de... 27.10.2021, Sputnik France

Initié par la Fondation pour le développement durable italienne, le document tire la sonnette d’alarme sur la dégradation de la situation environnementale du pays, appelant l’Italie à réduire ses émissions de 26,2 % au cours des 10 prochaines années, soit 2,6 % par an.Au cours des cinq dernières années, l'installation des énergies renouvelables s'est presque arrêtée, a signalé le rapport présenté à l’occasion du Salon de l’économie verte Ecomondo, qui se tient du 26 au 29 octobre, notant que les processus d'autorisation sont trop longs.Seulement 0,8 Giga d'énergies renouvelables sont installées par an, alors qu'il en faudrait 8 pour atteindre les objectifs européens, a martelé la fondation.Néanmoins, la péninsule demeure un leader en Europe en matière de recyclage et de prélèvement en eau potable, s’est félicité le rapport, ajoutant que l'agriculture biologique continue d'augmenter et atteint 15 % de la surface cultivée.Le Conseil national de l'économie verte italien demandent désormais au gouvernement et au parlement une loi sur le climat, comme c'est le cas en Allemagne, en France, en Espagne et en Grande-Bretagne.

