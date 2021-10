https://fr.sputniknews.com/20211027/la-chine-et-lasean-conviennent-dapprofondir-lintegration-et-la-reprise-economique-post-covid-1052339793.html

La Chine et l'ASEAN conviennent d'approfondir l'intégration et la reprise économique post-covid

La Chine et l'ASEAN conviennent d'approfondir l'intégration et la reprise économique post-covid

La Chine et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) ont convenu mardi d'approfondir leur coopération pour aider la région à se remettre de la... 27.10.2021, Sputnik France

La Chine est déterminée à soutenir le Cadre du redressement global de l'ASEAN ainsi que son Plan de mise en œuvre, qui guidera les deux parties dans l'approfondissement de leur coopération dans différents domaines, dont la santé publique, la sécurité sociale, l'intégration économique, la transformation numérique et le développement durable, lit-on dans un communiqué conjoint publié à l'issue du 24ème sommet ASEAN-Chine organisé en ligne.A cet égard, les deux parties ont souligné l'importance de l'intégration économique entre la Chine et l'ASEAN pour répondre à la pandémie de COVID-19 et accélérer la reprise économique de la région.Les dirigeants des deux partis ont également souligné la nécessité de renforcer la coopération pour améliorer la connectivité et la résilience des chaînes d'approvisionnement de la région en explorant "le développement de corridors économiques, ainsi que de parcs économiques, commerciaux et industriels".L'ASEAN a débuté mardi ses 38ème et 39ème sommets sous la présidence de Bruneï par le biais d'une conférence en ligne, en plaçant en tête de son ordre du jour la lutte contre la pandémie de Covid-19 et la promotion de la reprise économique.En plus de Bruneï, l'ASEAN regroupe le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam.

