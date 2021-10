https://fr.sputniknews.com/20211027/la-justice-espagnole-suspend-la-peine-de-prison-du-footballeur-francais-lucas-hernandez-1052342002.html

La justice espagnole suspend la peine de prison du footballeur français Lucas Hernandez

Un tribunal de Madrid a suspendu la peine de six mois de prison qui avait été infligée au défenseur de l'équipe de France et du Bayern Munich Lucas Hernandez... 27.10.2021, Sputnik France

Dans sa décision rendue mercredi, le tribunal précise que la suspension est accompagnée d'une période probatoire de quatre ans pendant laquelle Lucas Hernandez ne devra pas commettre de nouveau délit. Le footballeur devra en outre s'acquitter d'une amende de 96.000 euros.Lucas Hernandez avait été condamné il y a deux semaines à six mois de prison pour ne pas avoir respecté une ordonnance d'éloignement d'un an avec sa compagne.Le joueur, qui évoluait à l'époque à l'Atletico Madrid, avait initialement été condamné à 31 jours de travaux d'intérêt général pour avoir agressé sa compagne, qui avait elle-même reçu une peine identique pour des faits de violences. Le couple s'était réconcilié peu après et s'était marié.Lucas Hernandez s'était présenté la semaine dernière devant le Tribunal supérieur de justice de Madrid pour faire appel de sa condamnation à six mois de prison.

