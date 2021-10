https://fr.sputniknews.com/20211027/la-prochaine-fois-cest-un-proces-verbal-la-decision-radicale-dun-maire-contre-un-depot-sauvage-1052350661.html

"La prochaine fois, c’est un procès-verbal": la décision radicale d'un maire contre un dépôt sauvage

"La prochaine fois, c’est un procès-verbal": la décision radicale d'un maire contre un dépôt sauvage

Le problème des dépôts sauvages persiste en France. Las des habitants refusant d’utiliser comme il se doit les colonnes de tri, le maire d’une commune de... 27.10.2021, Sputnik France

2021-10-27T17:07+0200

2021-10-27T17:07+0200

2021-10-27T17:10+0200

france

france

déchets

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1045972020_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a07ad0650887c3170fe6911689baebf4.jpg

Alertés par un membre de son équipe municipale, Jean-Pierre Dessein et l’un de ses collaborateurs ont ainsi récupéré dimanche dernier des planches en bois déposées illégalement par une habitante avant de les renvoyer par-dessus le grillage du jardin de celle-ci, devant la caméra.La vidéo de près de quatre minutes montre la femme, au visage flouté, s'indigner. "Il fallait nous appeler, on aurait ramassé", dit-elle. Et lui de rappeler: "À toutes les personnes qui jetteront des déchets, dès que nous les auront identifiées, ça sera retour à l’envoyeur!". "Il faut rendre à craspouille ce qui appartient à craspouille."Il n’est pas le seulLe problème des dépôts sauvages semble toucher de nombreux édiles. Plus tôt en octobre, le maire de Locminé (Morbihan) s’est également mis en colère à cause des habitants qui déposaient leurs sacs-poubelle au pied des nouvelles colonnes de tri, rapportait Actu Bretagne.Ayant invité la presse, l’élu est allé ouvrir et fouiller les contenants illicites à plusieurs endroits de la commune afin de trouver un document permettant d’identifier le contrevenant. Celui-ci, a-t-il rappelé, encourt un retour de ses déchets devant sa porte et une amende de 135 euros, pouvant atteindre 1.500 euros en cas de flagrant délit.Une agressionDébut juillet, une conseillère municipale de Monsempron-Libos (Lot-et-Garonne) a même été agressée lorsqu'elle a aperçu un habitant déposer une piscine gonflable au pied des bennes à ordures et lui a fait une remarque, lui conseillant d’aller plutôt vers la déchetterie. Lorsque l’individu a refusé d’obéir, elle a voulu prendre une photo mais il s’est rué sur elle, l'a attrapée par le bras et a jeté son téléphone par terre, relate La Dépêche.En février 2021, le gouvernement français "a fait de la lutte contre les dépôts sauvages l’une de ses priorités" et a mis à disposition des collectivités et des agents qui luttent chaque jour contre eux un guide de référence. Il "répertorie les actions de prévention possible à l’échelle locale et les sanctions encourues en cas d’abandon de déchets dans l’espace public ou dans un lieu inadapté". 90% des Français se sentent "concernés", dont 45% "très concernés" par les dépôts sauvages, indique le gouvernement.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

france, déchets