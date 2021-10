https://fr.sputniknews.com/20211027/langola-appelle-a-des-actions-concretes-pour-proteger-lenvironnement-1052343719.html

L'Angola appelle à des actions concrètes pour protéger l’environnement

Le Président angolais, Joao Lourenço, a appelé mardi à des actions concrètes pour protéger l'environnement et assurer une gestion écologique responsable. 27.10.2021, Sputnik France

Le chef de l’État a souligné que toutes ces calamités qui ont été observées partout dans le monde sont des conséquences de "l'irresponsabilité de l'homme". "C'est l'action de l'homme qui a conduit à la situation actuelle de sécheresses, inondations, typhons, ouragans, tsunamis et incendies", a-t-il affirmé.La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, Maria do Rosario Sambo, avait auparavant exprimé l’engagement de l’Angola à mettre en œuvre des actions pour le développement des techniques de défense des mers, afin de sauvegarder la durabilité de la planète.L’Angola est décidé à intégrer des partenariats internationaux visant le développement de programmes scientifiques spécifiques, en vue de la sauvegarde de l'Atlantique et de sa pérennité, a déclaré Mme Sambo.

