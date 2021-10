https://fr.sputniknews.com/20211027/laustralie-leve-linterdiction-de-sortie-du-territoire-pour-ses-residents-vaccines-1052339920.html

L'Australie lève l'interdiction de sortie du territoire pour ses résidents vaccinés

Tous les citoyens australiens et les résidents permanents pourront quitter le territoire sans dérogation spéciale à partir du 1er novembre, ont annoncé... 27.10.2021, Sputnik France

Les Australiens n'ont pas pu se rendre à l'étranger pendant plus de 18 mois sans une dérogation émise par le gouvernement, tandis que des milliers de résidents entièrement vaccinés vivant à l'étranger n'ont pas pu rentrer en Australie en raison d'une limitation des arrivées pour ralentir la propagation du COVID-19.On s'attend maintenant à ce que beaucoup d'entre eux reviennent après que Sydney et Melbourne ont mis fin aux quarantaines pour les voyageurs vaccinés à partir du 1er novembre. D'autres villes, pour la plupart exemptes du virus, devraient assouplir leurs règles frontalières lorsqu'elles auront atteint des taux de vaccination plus élevés.L'autorité australienne de réglementation des médicaments a, quant à elle, approuvé provisoirement une dose de rappel du vaccin contre le COVID-19 développé par Pfizer pour les personnes âgées de plus de 18 ans.Avec environ 164.000 cas de contamination par le coronavirus et 1.669 morts depuis le début de la pandémie, l'Australie a été très largement épargnée comparé à de nombreux autres pays.

