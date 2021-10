https://fr.sputniknews.com/20211027/le-president-chinois-sentretient-au-telephone-avec-son-homologue-francais-1052341148.html

Le président chinois s'entretient au téléphone avec son homologue français

Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu mardi au téléphone avec son homologue français Emmanuel Macron des moyens de renforcer la coopération... 27.10.2021, Sputnik France

2021-10-27T10:14+0200

2021-10-27T10:14+0200

2021-10-27T10:14+0200

international

xi jinping

emmanuel macron

M. Jinping a souligné que les deux pays, sous réserve d'une prévention et d'un contrôle efficaces de la pandémie, devraient faire progresser leur coopération dans ce domaine, en consolidant leur relation dans les domaines traditionnels tels que l'énergie nucléaire civile, l'aviation et l'aérospatial, ainsi que dans des domaines neufs comme l'intelligence artificielle, la biopharmacie et les questions océaniques, rapporte l'agence de presse Chine Nouvelle.La Chine et la France ont également besoin de se soutenir l'une l'autre dans l'accueil des JO d'hiver de Pékin 2022 et des JO d'été de Paris 2024, a conclu M. Jinping.

