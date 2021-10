https://fr.sputniknews.com/20211027/le-togo-recoit-702000-doses-de-vaccin-sinovac-1052344746.html

Le Togo reçoit 702.000 doses de vaccin Sinovac

Le Togo a reçu mardi 702.000 doses de vaccin Sinovac via l'initiative COVAX dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 dans le pays, a indiqué le ministère... 27.10.2021, Sputnik France

Il s'agit du plus gros lot de vaccins réceptionné par le Togo à travers l'initiative COVAX depuis mars 2021, début de l'approvisionnement en vaccins au Togo, précise le ministère dans un tweet.Cette nouvelle cargaison porte à 1.027.000 le nombre de doses de Sinovac reçu par le Togo directement de l'initiative COVAX, a-t-il été indiqué.Elle vient renforcer la capacité du gouvernement togolais qui a accéléré l'opération de vaccination avec l'objectif d'atteindre un million de personnes immunisées à la fin de l'année 2021.Actuellement, plus d'un million de personnes ont reçu leur première dose de vaccin contre le Covid-19, tandis que plus de 425.000 personnes ont achevé leur immunisation permettant au pays de réaliser un taux de couverture vaccinale de plus de 10%.

