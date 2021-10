https://fr.sputniknews.com/20211027/nouveau-recul-du-nombre-de-demandeurs-demplois-au-t3-1052343090.html

Nouveau recul du nombre de demandeurs d'emplois au T3

Le nombre de demandeurs d'emploi n'exerçant aucune activité a poursuivi son recul au troisième trimestre en France (hors Mayotte), selon les données publiées... 27.10.2021, Sputnik France

2021-10-27

2021-10-27T12:41+0200

2021-10-27T12:42+0200

Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A (sans aucune activité) a reflué de 206.000, soit de 5,5% le trimestre dernier pour s'établir à 3.544.100.En ajoutant les catégories B et C (personnes exerçant une activité réduite), le nombre d'inscrits à Pôle emploi tenus de rechercher un emploi a reculé de 1,9%, à 5.871.200.Pour la seule France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emplois inscrits en catégorie A a reculé de 5,8% (-203.100 inscrits). Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C a diminué de 1,9% sur le dernier trimestre (-110.900).

