https://fr.sputniknews.com/20211027/poutine-demande-a-gazprom-daugmenter-le-remplissage-de-ses-stocks-gaziers-en-europe-1052357244.html

Poutine demande à Gazprom d’augmenter le remplissage de ses stocks gaziers en Europe

Poutine demande à Gazprom d’augmenter le remplissage de ses stocks gaziers en Europe

Le Président russe a chargé le groupe énergétique Gazprom d’intensifier le transfert du gaz vers des réservoirs européens. Une tâche que Gazprom promet... 27.10.2021, Sputnik France

2021-10-27T22:47+0200

2021-10-27T22:47+0200

2021-10-27T22:47+0200

crise du gaz 2021

russie

europe

gazprom

gaz

site de stockage

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101688/14/1016881473_0:80:2915:1719_1920x0_80_0_0_163cf49d52ce5d6806e66e0186a2a466.jpg

Lors d’une grande réunion consacrée au développement des gisements gaziers de Yamal dans le nord de la Russie, le chef d’État russe a demandé au directeur général du géant énergétique russe Gazprom, Alexeï Miller, d’augmenter les livraisons de gaz dans des installations de stockage en Europe.Selon le Président russe, cette mesure permettrait de respecter de façon "solide, stable et régulière" les obligations contractuelles de Gazprom devant les partenaires européens et de "créer une situation plus favorable sur le marché énergétique de l’Europe en général".Des prix du gaz en Europe encore plus élevés?Après avoir explosé récemment, les prix du gaz en Europe restent au centre des préoccupations des Européens à presque tous les niveaux.Plusieurs professionnels, dont notamment le PDG du groupe pétrogazier allemand Wintershall Dea, Mario Mehren, préviennent qu’un hiver froid pourrait propulser davantage cette hausse pour accentuer la crise énergétique sur le continent européen.Bien que certaines personnalités politiques occidentales accusent Moscou d’instrumentaliser ses exportations à des fins politiques, la Russie dément ces allégations. En outre, selon beaucoup d’experts, le lancement à pleine puissance du gazoduc Nord Stream 2 serait capable de stabiliser la situation sur le marché énergétique européen.Et d’ajouter que les dernières instructions du Président russe à Gazprom, concernant le remplissage plus élevé des réservoirs de stockage de gaz en Europe, ont tout de suite fait baisser les prix du gaz.

russie

europe

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

russie, europe, gazprom, gaz, site de stockage