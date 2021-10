https://fr.sputniknews.com/20211027/remplir-son-caddie-coute-plus-cher-en-france-que-dans-la-plupart-des-autres-pays-europeens-1052349705.html

Remplir son Caddie coûte plus cher en France que dans la plupart des autres pays européens

Remplir son Caddie coûte plus cher en France que dans la plupart des autres pays européens

En moyenne, faire ses courses dans l'Hexagone coûte 15% de plus que dans d’autres pays de l’Europe. 27.10.2021, Sputnik France

2021-10-27T16:51+0200

2021-10-27T16:51+0200

2021-10-27T16:51+0200

multimédia

france

prix

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1052349068_51:144:966:659_1920x0_80_0_0_96882606ed08d13210da72f5bab640ca.jpg

Ce constat émane d'une étude Eurostats publiée par 60 Millions de consommateurs. Certaines denrées sont particulièrement onéreuses dans notre pays. Par exemple, les fruits et légumes (27% plus chers) ou la viande (30% plus chère). D'où provient cette valse des étiquettes? Il faut chercher la réponse du côté des grandes surfaces… 60% des produits de consommation courante sont écoulés par ce canal. C'est deux fois plus qu'en Allemagne. Si les produits d'appel à prix cassés attirent les chalands, la grande distribution se rattrape allégrement sur les produits "haut de gamme" ou locaux, vendus à prix d'or.Faire ses courses, se déplacer ou encore simplement allumer la lumière vont-ils devenir bientôt un luxe?Cette caricature n’engage que la responsabilité du dessinateur.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Bruno Marty https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104076/90/1040769021_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_706ae16a84e3f53ae447b2fda4b0e6fb.jpg

Bruno Marty https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104076/90/1040769021_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_706ae16a84e3f53ae447b2fda4b0e6fb.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Bruno Marty https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104076/90/1040769021_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_706ae16a84e3f53ae447b2fda4b0e6fb.jpg

france, prix