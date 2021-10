https://fr.sputniknews.com/20211027/reprise-a-delhi-de-lenseignement-en-presentiel-a-compter-du-1er-novembre-1052342868.html

Reprise à Delhi de l'enseignement en présentiel à compter du 1er novembre

Les élèves, tous niveaux confondus, reprendront leurs cours à 100% en présentiel au niveau de la capitale indienne à partir du 1er novembre prochain, a... 27.10.2021, Sputnik France

Cette mesure intervient alors que les cas de Covid-19 continuent de baisser dans la mégalopole indienne contre une hausse du nombre de personnes ayant pris au moins une dose du vaccin, explique le responsable indien.Le nombre de vaccins administrés en Inde contre la Covid-19 a franchi la barre de 1 milliard de doses, selon des chiffres officiels.L'Inde, où plus de 200.000 personnes sont mortes des suites de la Covid-19 lors d'une vague virulente en avril et mai derniers, met les bouchées doubles pour atteindre l'immunité collective et éviter une éventuelle troisième vague de la pandémie.L'Inde est le deuxième pays le plus touché après les Etats-Unis, avec plus de 34 millions de cas d'infections dont plus de 455.000 morts.

