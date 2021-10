https://fr.sputniknews.com/20211027/senegal-un-assaut-contre-la-rebellion-en-casamance-se-prepare-t-il-a-bissau-1052342438.html

Sénégal: un assaut contre la rébellion en Casamance se prépare-t-il à Bissau?

Le 22 octobre, le chef d’état-major de l’armée sénégalaise, le général Cheikh Wade, flanqué de plusieurs officiers supérieurs, tient à Bissau une séance de travail avec son homologue bissau-guinéen, le général Biague Na Ntan, puis est reçu en audience par le Président Umaru Sissoco Embalo. À peu près au même moment, à environ 170 km en territoire sénégalais, six jeunes gens à bord d’une calèche sautent sur une mine et sont tués alors qu’ils revenaient de la prière hebdomadaire du vendredi, suscitant l’émotion dans le pays. La relation entre les deux événements n’est pas établie, mais la descente du général Wade à Bissau intervient dans un contexte marqué par la volonté du Sénégal d’anéantir définitivement un indépendantisme sudiste qui perdure.En janvier dernier, l’armée sénégalaise a lancé une grande offensive pour "sécuriser" le retour dans leurs villages de milliers de personnes contraintes à l’exil intérieur du fait des violences et mettre un terme aux trafics divers dont ceux, lucratifs, du bois et de drogue. Neuf mois plus tard, assiste-t-on aux prémices d’une nouvelle opération visant à "terminer le travail" et réduire le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance "à sa plus simple expression", comme M.Sall le disait?La surveillance militaire des positions rebelles est régulière, grâce aux drones de reconnaissance, en particulier. "Mais la nature extrêmement difficile du terrain suite à la très forte végétation issue d’un hivernage pluvieux rend les opérations compliquées", indique à Sputnik une source politique anonyme.Contactée par Sputnik, une source sécuritaire n’a pas souhaité confirmer l’imminence d’une attaque militaire en Casamance ou en territoire bissau-guinéen.Selon la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA), la visite de travail du général Cheikh Wade a porté sur la coopération militaire entre Dakar et Bissau. Celle-ci, conflictuelle et guerrière dans un passé récent, tend à être durablement normale et même chaleureuse depuis la certification en janvier 2020 de la victoire de l’ex-général Embalo à l’élection présidentielle de décembre 2019 contestée par son principal opposant, Domingos Simoes Pereira.Longue d’environ 350 km, la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau est considérée comme une zone de repli pour certaines factions rebelles qui n’ont pas encore abandonné l’idée d’indépendance pour la Casamance. À cet égard, les autorités militaires sénégalaises semblent déterminées à "nettoyer le front sud" qui abrite Kassolol, une forte base rebelle proche de la frontière bissau-guinéenne dirigée par César Atoute Badiate et dont certaines positions avaient été bombardées en mai dernier.C’est en 1982 que le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC) a entamé ses premières opérations contre l’armée sénégalaise dans cette région riche et pluvieuse. Mais depuis le décès en 2007 de l’abbé Augustin Diamacoune Senghor, son chef historique et spirituel, il a explosé en factions ennemies dont l’une des armes de guerre est la pose de mines terrestres, comme celle qui a coûté la vie aux six jeunes hommes ce 22 octobre.

