"Une industrie pharmaceutique mafieuse"? La vaccination des enfants de 5 à 11 ans divise le Québec

«Depuis le début de la crise, le gouvernement en veut toujours plus. Toujours plus de sécurité et de sécurité. Comme si la sécurité était devenue la seule et unique valeur […]. Dans les écoles, le port du masque par les élèves ne répond à aucune nécessité. D’ailleurs, plus on fait passer des tests dans les écoles et plus on trouve de cas de Covid: on finit toujours par trouver ce que l’on cherche», ironise Robert Béliveau.