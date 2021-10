https://fr.sputniknews.com/20211028/climat-des-militants-senchainent-aux-silos-de-la-plus-grande-raffinerie-de-petrole-du-royaume-uni-1052364739.html

Climat: des militants s'enchainent aux silos de la plus grande raffinerie de pétrole du Royaume-Uni

Climat: des militants s'enchainent aux silos de la plus grande raffinerie de pétrole du Royaume-Uni

Des manifestants du mouvement "extinction rebellion" (XR) se sont introduits jeudi matin dans la plus grande raffinerie de pétrole du Royaume-Uni, avant de... 28.10.2021, Sputnik France

2021-10-28T14:07+0200

2021-10-28T14:07+0200

2021-10-28T14:07+0200

international

royaume-uni

pétrole

climat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1045177020_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_5703846a66e2e45465d93afafaea0fe8.jpg

Une quinzaine de militants ont coupé les clôtures électriques du site dans le Hampshire et se sont enchaînés à diverses structures de la raffinerie d'ExxonMobil, précise la même source, notant que certains ont escaladé des silos géants pour déployer des banderoles proclamant l'urgence climatique et le caractère obsolète des énergies fossiles.Parmi les manifestants figurent les athlètes olympiques britanniques Laura Baldwin et Etienne Stott, qui se sont enchaînés à un bateau rose, le Beverley Geronimo, sur une remorque, bloquant l'entrée principale du site.Le groupe environnemental qui exige que le gouvernement britannique arrête tous les investissements dans les combustibles fossiles, a affirmé avoir "fermé" l'usine, en publiant une photo du bateau rose sur les réseaux sociaux.Cet événement intervient deux jours seulement après l'occupation par des militants écologistes du Science Museum de Londres pour protester contre ses accords de parrainage avec des entreprises de combustibles fossiles.

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

royaume-uni, pétrole, climat