France: deux nouvelles mesures de la réforme de l'assurance chômage entreront en vigueur en décembre

Deux nouvelles mesures prévues dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage - la durée nécessaire pour bénéficier d'une allocation et la dégressivité des... 28.10.2021, Sputnik France

L'entrée en vigueur de cette réforme a été reportée à plusieurs reprises et effectuée progressivement, en raison de la crise économique liée à la pandémie de COVID-19 mais le gouvernement estime désormais que l'amélioration de la situation du marché du travail (progression des embauches, baisse du nombre de demandeurs d'emploi) permet de mettre en place ces deux mesures."À partir du 1er décembre, il faudra avoir travaillé six mois et non plus quatre mois pour bénéficier d'une allocation chômage" et par ailleurs, pour les revenus les plus élevés, la dégressivité des droits "s'appliquera au-delà du sixième mois et non pas du huitième mois comme aujourd'hui", a-t-elle ajouté.

