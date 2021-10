https://fr.sputniknews.com/20211028/greve-des-eboueurs-au-cameroun-douala-un-depotoir-a-ciel-ouvert---photos-1052372091.html

Grève des éboueurs au Cameroun: Douala, un dépotoir à ciel ouvert - photos

Fin octobre, des tas d'immondices jonchent la ville de Douala. Une situation provoquée par la grève des éboueurs de l'entreprise en charge de l'hygiène et de... 28.10.2021, Sputnik France

Sur la route principale au lieu-dit marché Congo à Douala, ce 28 octobre, un tas d’immondices encombre la chaussée rendant la vie impossible aux nombreux automobilistes qui passent par là. Loin du bac à ordures, les déchets ont fini par envahir le macadam, le coupant pratiquement en deux et provoquant au passage un énorme bouchon. Entre ordures et commerces anarchiques, les véhicules doivent slalomer pour trouver leur chemin.La grève des éboueursDans toute la ville, le décor est presque similaire depuis plusieurs jours. Tout au long des trottoirs, des terre-plein et chaussées, les ordures dictent leur loi. Elles ont longtemps débordé les bacs prévus pour la circonstance et recouvrent de grands espaces. Dans des quartiers comme Bepanda, dans le 5e arrondissement de Douala, de nombreux dépotoirs spontanés ont vu le jour au grand dam des riverains.En effet depuis le 22 octobre, les éboueurs de l'entreprise en charge de l'hygiène et de la salubrité au Cameroun ont suspendu leur activité, réclamant trois mois d’arriérés de salaire. Un mouvement de grève entamé par les équipes de Yaoundé et qui a fini par être suivi à Douala, où siège la direction générale de l’entreprise. Devant le portail de la structure dans la matinée de ce 28 octobre, une centaine d’éboueurs crient leur colère. Face à la police venue calmer les ardeurs des grévistes, l’un des travailleurs ne décolère pas.Des éboueurs revendiquent le paiement de leur salaire devant l’entrée principale de l’entreprise"Nous n’allons pas reprendre le travail sans être payé. C’est difficile de vivre ainsi sans salaire et pourtant nous avons un emploi", confie un autre gréviste rencontré sur le site à Sputnik. Dans une interview accordée au quotidien gouvernemental Cameroon Tribune, Joël Olomo Ndo, l’un des responsables de la communication de l’entreprise souligne que cette situation découle des tensions de trésorerie, résultant de l’insolvabilité de l’État, qui ne paye pas ses dettes. L’entreprise assure que des mesures sont en train d’être prises pour régler le problème et que la situation sera bientôt résolue.

