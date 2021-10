https://fr.sputniknews.com/20211028/la-politique-agricole-de-lue-menace-les-exportations-de-lafrique-du-sud-1052361000.html

La politique agricole de l'UE menace les exportations de l’Afrique du Sud

Les exportations agricoles de l’Afrique du Sud devraient ralentir à cause de nouvelles mesures faisant partie de la stratégie de la ferme à la fourchette de... 28.10.2021, Sputnik France

2021-10-28T11:44+0200

Quatre facteurs clés conduiraient à la réinitialisation du système alimentaire, grâce à la stratégie de la ferme à la fourchette, à savoir le changement technique, l'innovation du modèle commercial, la demande alimentaire croissante et les politiques et réglementations, a expliqué la Chambre dans un communiqué.Elle a, à cet égard, souligné que l'UE et le reste du monde cherchent à mettre en œuvre des mesures politiques urgentes pour lutter contre les effets négatifs du changement climatique.Il a soutenu que depuis la mise en œuvre de l'accord en octobre 2016, les exportations de l'Afrique du Sud vers l'UE ont augmenté de 25 %, passant de 2,2 milliards de dollars (32 milliards de rands) en 2017 à 2,8 milliards de dollars en 2020.

