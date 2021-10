https://fr.sputniknews.com/20211028/la-russie-salue-la-reconnaissance-par-israel-du-vaccin-spoutnik-v-1052372267.html

La Russie salue la reconnaissance par Israël du vaccin Spoutnik V

La Russie salue la reconnaissance par Israël du vaccin Spoutnik V

Alors que l’État hébreu a permis l'entrée aux personnes vaccinées par le Spoutnik V à compter de mi-novembre, le Fonds russe d’investissements directs s'est... 28.10.2021, Sputnik France

2021-10-28T22:01+0200

2021-10-28T22:01+0200

2021-10-28T22:27+0200

covid-19

russie

israël

spoutnik v

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/1052371984_0:263:2706:1785_1920x0_80_0_0_836b57520dbc5e4a21d1eac9bcd60d51.jpg

Le Fonds russe d’investissements directs (RFPI)a applaudi la reconnaissance par Israël du Spoutnik V et a appelé à la fin du scepticisme contre ce vaccin anti-Covid.Les pays qui choisissent d'ouvrir leurs frontières aux personnes vaccinées avec la préparation russe stimuleront le tourisme et aideront leurs économies à se redresser plus rapidement, a constaté le Fonds dans un communiqué publié le 28 octobre.Ainsi, Israël a rejoint une liste de 100 pays qui ont déjà approuvé l'entrée des personnes ainsi immunisées.Actuellement, 31 pays n'ont pas d'exigences supplémentaires pour ceux qui se sont fait vacciner avec Spoutnik V, tandis que 50 autres exigent destests PCR négatifs ou antigéniques, a précisé le RFPI. En outre, 20 États exigent que les touristesimmunisés avec la préparation russe soient mis en quarantaine à leur arrivée.Le ministère israélien de la Santé a précisé le schéma d'entrée de ces personnes, lequel entrera en vigueur le 15 novembre.Les touristes auront toujours à passer un test sérologique à leur arrivée en Israël et seront soumis à "une quarantaine jusqu'à recevoir le résultat positif".L'exigence de quarantaine sera pour autant levée dès que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) aura approuvé le vaccin russe.L'OMS a confirmé le 20 octobre être entrée dans la phase finale d'examen du vaccin russe. Le RFPI estime que le Spoutnik V pourrait être autorisé dans les prochaines semaines, d'ici la fin de l'année.Autorisé aujourd’hui dans 70 pays, ce premier vaccin anti-Covid enregistré au monde a une efficacité évaluée à 91,6%.

russie

israël

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

russie, israël, spoutnik v