Le président sud-coréen en Italie pour rencontrer le Pape François et assister au sommet du G20

Le président sud-coréen Moon Jae-in est parti, jeudi, pour l'Italie où il devrait rencontrer le pape François et participer au sommet du G20. 28.10.2021, Sputnik France

M. Moon discutera vendredi avec le Souverain pontife de la paix sur la péninsule coréenne, et des efforts pour éradiquer la pandémie du Covid-19, et lutter contre la pauvreté et le changement climatique.Le pape a appelé à la paix sur la péninsule coréenne et exprimé sa volonté de se rendre en Corée du Nord.M. Moon projette de s'entretenir avec d'autres leaders mondiaux des moyens de lutter contre la crise climatique, la pandémie de Covid-19 et la façon de promouvoir la reprise économique mondiale durant le sommet du G20.Après sa visite en Italie, il se rendra à Glasgow, en Écosse, afin d'assister à la 26e Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (COP26), lundi et mardi.Plus tôt ce mois-ci, le président sud-coréen a finalisé une décision pour la Corée du Sud de réduire les émissions de GES de 40% par rapport au niveau de 2018 d'ici 2030, le but étant d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

