L'Inde teste avec succès un missile sol-sol d'une portée de 5.000 km - vidéo

Le premier essai du missile balistique Agni V, doté de systèmes de guidage avancés, a été effectué à l'Etat de l'Odisha (est), a indiqué le ministère indien de la Défense dans un communiqué.Le missile, qui a été suivi par des navires de télémétrie et de radar de l'Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO), a pris une trajectoire de vol précise et a atteint la cible en 15 à 18 minutes, fait savoir la même source.Le test réussi d'Agni-V est conforme à la politique déclarée de l'Inde d'avoir une dissuasion minimale crédible qui sous-tend l'engagement du "No First Use" (Non-recours en premier aux armes nucléaires), rappelle le ministère indien.Le test Agni V intervient après que la DRDO a testé, en juin dernier, avec succès le missile "Agni Prime" de nouvelle génération depuis l'Odisha avec une portée comprise entre 1.000 et 2.000 kilomètres.Selon des médias indiens, les développeurs travaillent également sur un missile balistique lancé par sous-marin qui a une portée similaire à celle du missile Agni V, en parallèle avec les préparatifs de mise en service du deuxième sous-marin indien lance-missiles "INS Arighat".

