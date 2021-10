https://fr.sputniknews.com/20211028/merck-depasse-les-attentes-grace-a-son-traitement-contre-le-cancer-1052364607.html

Merck dépasse les attentes grâce à son traitement contre le cancer

Merck dépasse les attentes grâce à son traitement contre le cancer

Merck & Co a relevé jeudi son objectif de bénéfice annuel ajusté, alors que la forte demande pour son traitement phare contre le cancer, Keytruda, et une... 28.10.2021, Sputnik France

2021-10-28T14:07+0200

2021-10-28T14:07+0200

2021-10-28T14:07+0200

international

états-unis

médicaments

santé

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/14/1045377069_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_d752c4c573138dce7c4a18afd917ac91.jpg

Le groupe pharmaceutique s'attend désormais à ce que son bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année se situe entre 5,65 et 5,70 dollars par action, contre 5,47 à 5,57 dollars précédemment.Cette prévision ne comprend pas la contribution potentielle du molnupiravir, le traitement expérimental de Merck contre le COVID-19, qui selon les résultats provisoires d'un essai clinique réduit d'environ 50% la probabilité d'une hospitalisation ou d'un décès chez les patients présentant un risque élevé de développer la maladie.A New York, l'action Merck gagnait 1% dans les transactions en avant-Bourse.Les ventes de vaccins non liés au COVID-19 et de médicaments administrés par les médecins ont repris, les établissements médicaux s'adaptant à la crise sanitaire, a expliqué Merck.La pandémie avait porté un coup dur aux ventes de ces produits, dont Merck tire deux tiers de son chiffre d'affaires, puisqu'ils doivent être administrés en personne, dans des cabinets médicaux.

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

états-unis, médicaments, santé