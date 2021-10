Les indépendantistes réclament un report du scrutin, estimant que l'épidémie de COVID-19, toujours active dans l'archipel soumis à des restrictions sanitaires (couvre-feu, confinement partiel, etc) ne permet pas d'organiser sereinement ce référendum.Le ministre a souligné que même si la situation sanitaire semble s'améliorer en Nouvelle-Calédonie, il est trop tôt pour anticiper ce qu'elle sera mi-décembre.Il a également rappelé que le référendum devait impérativement se tenir entre fin 2021 et fin 2022, sachant qu'il ne peut pas être organisé au moment de l'élection présidentielle.

Nouvelle-Calédonie: pas de visibilité sur la situation sanitaire pour le référendum du 12 décembre

© AFP 2021 THEO ROUBY Manifestation de loyalistes à Nouméa © AFP 2021 THEO ROUBY

